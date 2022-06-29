Бельгия перестанет выдавать россиянам туристические визы с 1 июля

Бельгийское консульство в России с 1 июля не будет выдавать краткосрочные туристические визы. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Срок приостановки не называется. Согласно информации АТОР, после обозначенной даты визовый центр Бельгии будет принимать только заявления на следующие визы категории D:

— Студенческая виза для заявителей, планирующих прибыть в Бельгию до 31 августа;

— Рабочая виза (однократная) для заявителей, планирующих прибыть в Бельгию до 31 августа;

— Виза для воссоединения семьи: только для членов семьи, которые сопровождают заявителей на рабочую визу и планируют прибыть в Бельгию до 31 августа.

«Обратите внимание, что визовый центр не сможет сделать никаких исключений. Эта временная мера будет отменена, как только посольство Бельгии восстановит способность обрабатывать все без исключения заявления на получение визы», — сообщили АТОР в визовом центре Бельгии.

23 мая бельгийское правительство отменило коронавирусные ограничения для въезжающих в страну туристов. Таким образом, для въезда в Бельгию россиянам требуются только загранпаспорт и шенгенская виза.