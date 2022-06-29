Федор Бондарчук и Валерий Тодоровский снимут сериал об актерах по сценарию Паулины Андреевой

«Проект разрушит зрительские представления о жизни актеров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями. Станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И как в актерской профессии — как мало в какой другой — тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем», — отметили в «Кинопоиске».

Производством займется «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева, а также команда первого сериала Федора Бондарчука «Псих»: оператор-постановщик Юрий Никогосов, композитор Игорь Вдовин и другие. Как и в случае с «Психом», шоураннерами проекта станут Паулина Андреева и Алексей Киселев.

Сериал будет состоять из 10 эпизодов, поделенных на 3 акта. Каждый из актов будет хронологически разделен тремя годами. Дата премьеры пока не называется. «Актрис» можно будет посмотреть на «Кинопоиске» и Wink.