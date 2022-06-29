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Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»
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Федор Бондарчук и Валерий Тодоровский снимут сериал об актерах по сценарию Паулины Андреевой

Семён Гудошников
Сегодня в 19:35

Федор Бондарчук снимет сериал «Актрисы» по сценарию Паулины Андреевой. Об этом «Афише Daily» рассказала пресс-служба «Кинопоиска».

«Проект разрушит зрительские представления о жизни актеров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями. Станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И как в актерской профессии — как мало в какой другой — тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем», — отметили в «Кинопоиске».

Среди продюсеров проекта — Валерий Тодоровский, директор «НМГ Студии» Дмитрий Табарчук, директор по контенту бизнес-группы «Яндекс Плюса» Ольга Филипук.

Постер «Актрис»
© Пресс-материалы

Производством займется «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева, а также команда первого сериала Федора Бондарчука «Псих»: оператор-постановщик Юрий Никогосов, композитор Игорь Вдовин и другие. Как и в случае с «Психом», шоураннерами проекта станут Паулина Андреева и Алексей Киселев.

Сериал будет состоять из 10 эпизодов, поделенных на 3 акта. Каждый из актов будет хронологически разделен тремя годами. Дата премьеры пока не называется. «Актрис» можно будет посмотреть на «Кинопоиске» и Wink.

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