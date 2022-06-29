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Шеф-повара из регионов России вновь представят бранчи в рамках Российского ресторанного фестиваля

Денис Ламехов
Сегодня в 19:09

Шеф-повара из регионов России представят свои бранч-меню в рамках Российского ресторанного фестиваля и его проекта Brunch Edition. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Бранчи будут проводиться в ресторане O2 Lounge by Genesis в московском отеле Ritz-Carlton. 3 июля серию откроют три проекта из Екатеринбурга, созданные рестораторами Вадимом и Ярославом Борисихиными: необистро Grain, итальянский ресторан Cibo и паназиатское заведение Izakaya.

10 июля бранч-меню подготовит итальянский ресторан из Петербурга Salone Pasta & Bar. Среди других участников Brunch Edition — еще одно петербургское заведение Juan Сantina Espanola, казанский проект Ichie-Ichigo и ресторан «Баран-рапан» из Сочи.

Заведения предложат гостям от 4 до 6 блюд. Помогать всем приглашенным рестораторам будет команда Люки Жульена-Возэля, директора кулинарной службы Ritz-Carlton.

Проект рассчитан на три месяца. «Цель Brunch Edition — развивать внутренний туризм и знакомить жителей столицы с лучшими шеф-поварами страны в формате воскресного дружеского бранча», — сообщили организаторы.

Расписание проекта, меню и история заведений — на сайте Российского ресторанного фестиваля.

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