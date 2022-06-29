Школа Маскелиаде организует свой первый музыкальный фестиваль на природе

С 1 по 3 июля Школа Маскелиаде проведет свой первый музыкальный фестиваль на территории парк-отеля Azimut в Переславле-Залесском. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В программе фестиваля запланированы концерты выпускников школы на открытом воздухе. Среди выступающих — Макодзеба, Hristina, Kira Lao, «Платья за 130», Techenie, Stuffy D и другие

Помимо концерта запланированы лекции о ментальном здоровье артистов, работе с Grimes, правильной самопрезентации музыканта и другом полезном. Среди спикеров лектория — Антон Маскелиаде, Александр Василенко (Endel), Юлия Крюкова, Андрей Макодзеба, Кира Вайнштейн.