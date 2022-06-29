Инса Ландер смогла пересечь грузинскую границу и вылететь в Литву

Блогерка Инса Ландер, которая прожила 15 дней на нейтральной территории между Россией и Грузией, смогла добраться до Литвы. Об этом сообщает телеграм-канал Tbilisi Live.

27 июня Грузия при содействии европейских дипломатов дала пересечь девушке сухопутную границу. Уже на следующий день, как написала Ландер в своем твиттере, она приземлилась «на территорию безопасной страны».

«Смешные и постироничные твиты пока отказываются возникать в голове, зато в ушах звенит будь здоров, плюс все еще кашляю до хрипоты», — прокомментировала Ландер.

В конце прошлого года на Инсу Ландер завели в Кабардино-Балкарии уголовное дело о содействии терроризму. Поводом послужили личные сообщения, которые она отправила другу в 2014 году.

Тогда Ландер считала себя истовой мусульманкой и обсуждала с другом вопросы религии, в частности, советовала ему сделать так, чтобы «Аллах забрал» его «наилучшим образом». Следователи сочли, что через соцсеть девушка вербовала жителей Кабардино-Балкарии в террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в России).

Некоторые СМИ и правозащитники называют дело политически мотивированным. В последние месяцы перед его возбуждением блогерка занималась расследованием об утечке денег из благотворительного фонда, который возглавляет высокопоставленный чиновник из Кабардино-Балкарии.

9 декабря 2021 года Ландер отправили под домашний арест. А в начале июня 2022-го девушка сбежала из‑под него и пересекла границу России в пункте Верхний Ларс. Однако власти Грузии отказались пускать блогерку, аргументируя это заведенным на нее в России уголовным делом о терроризме. Кроме того, грузинские пограничники заявили, что Ландер предоставила ложные документы о целях своего визита.