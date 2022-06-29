В метро Петербурга ввели штрафы за проезд без одежды, дурной запах, гадания и другие нарушения

Законодательное собрание Петербурга приняло закон, который подразумевает введение новых штрафов в метрополитене. Об этом сообщает ТАСС.

Так, власти начнут штрафовать за нахождение на территории метро без обуви или одежды, в пачкающей, зловонной одежде, с едой и напитками в открытой упаковке. Нарушение повлечет за собой наложение административного штрафа от 100 до 500 рублей.

Кроме санкций за проезд в обнаженном виде и в «зловонной одежде», устанавливается штраф в размере от 500 до 3000 рублей за перемещение по объектам метрополитена на лыжах, мотоциклах, велосипедах, скейтах, роликах и самокатах.

Штраф за несогласованную администрацией метро игру на музыкальных инструментах или другие неразрешенные культурные, спортивные и политические мероприятия составит от 1000 до 3000 рублей. Также штраф в размере от 1000 до 5000 рублей грозит за не разрешенный администрацией сбор пожертвований в вагонах метро, размещение объявлений о купле-продаже и гадание.

Кроме того, вводится штраф (от 4000 до 5000 рублей) за попрошайничество, а также разведение костров и использование пиротехнических устройств (от 2000 до 5000 рублей).

Закон вступит в силу после 10 дней с момента его официального опубликования.