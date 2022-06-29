3 июля в Петербурге откроется книжный магазин «Даль», чей ассортимент будет посвящен философской литературе. Об этом «Афише Daily» сообщили создатели проекта.

Они называют его «первым в России философским книжным». Магазин будет открыт силами трех издательств: «Умозрение», «Владимир Даль» и «Гнозис».

Авторы инициативы намерены проводить соответствующие концепции события — например, лекции и семинары современных исследователей. Так, в магазине продолжится образовательная программа по философии культуры «Пайдейя», которая ранее шла в петербургском «Доме радио».

По словам основателей, всю новую философскую литературу, которую издают в России, теперь можно будет найти в одном месте. Отдельно будут представлены разделы с букинистикой и редкими философскими изданиями на иностранных языках.

«Книги по философии, религии и гуманитарным наукам поступают к нам напрямую от издателей, поэтому цены ниже, а новинки появляются быстрее. Часть книг мы будем дарить заинтересованным в философии людям, а часть — продавать по себестоимости», — добавили создатели.

Адрес магазина: Дмитровский переулок, дом 4. Подробности — в соцсетях проекта.