Русский музей и «ВКонтакте» запустили видеопроект о творчестве Михаила Врубеля

Русский музей запустил проект о творчестве Михаила Врубеля на платформах «VK Клипы» и «VK Видео». Прямо сейчас в музее проходит выставка с работами художника, приуроченная к его 165-летию со дня рождения.

В коротких роликах экскурсовод Серафима Коломейцева рассказывает о том, кто изображен на фантазийных панно, почему Врубель хотел уничтожить «Утро» и кто спас произведение.