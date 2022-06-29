Русский музей и «ВКонтакте» запустили видеопроект о творчестве Михаила Врубеля

Русский музей запустил проект о творчестве Михаила Врубеля на платформах «VK Клипы» и «VK Видео». Прямо сейчас в музее проходит выставка с работами художника, приуроченная к его 165-летию со дня рождения.
В коротких роликах экскурсовод Серафима Коломейцева рассказывает о том, кто изображен на фантазийных панно, почему Врубель хотел уничтожить «Утро» и кто спас произведение.
Из видео также можно узнать, почему тема демона стала главной в творчестве Врубеля и кем был вдохновлен образ его «Царевны Лебеди». Вся серия роликов — по этой ссылке. Еще больше историй можно найти по хештегу #врубельврусскоммузее.
Выставка «Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения» проходит в Петербурге до 2 августа. Там представлены 220 работ из Русского музея, Третьяковки и частных коллекций.