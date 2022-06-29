Airbnb запретил проводить вечеринки в арендованном жилье

Американский сервис бронирования жилья Airbnb ввел постоянный запрет на проведение вечеринок или мероприятий в арендованном через платформу жилье. Об этом сообщает Vice.

В августе 2020 года сервис объявил о временном запрете на проведение любых вечеринок, включая ограничение гостей до 16 человек. Это была вынужденная мера, так как в разгар пандемии коронавируса вечеринки в домах стали лучшим скрытым вариантом для людей собираться вместе.

«Со временем запрет на вечеринки стал больше, чем санитарной мерой. Это превратилось в ключевое правило сообщества для защиты хозяев жилья и их соседей. Теперь пришло время для официального закрепления этого правила», — заявили в Airbnb.

Тем, кто нарушит запрет на вечеринки, будут грозить серьезные последствия — от приостановки аккаунта до полного его удаления с платформы.

Airbnb также введет временные запреты на определенные типы бронирования, чтобы предотвратить вечеринки. Так, например, сервис запретит гостям без отзывов бронировать целые дома во время праздничных выходных, таких как Хеллоуин или День независимости.

«Мы также понимаем, что простой факт отсутствия отзывов еще не означает, что гость пытается устроить вечеринку. Это компромисс, на который мы готовы пойти в интересах доверия и безопасности», — подчеркнули в Airbnb.