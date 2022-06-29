«Киберпанк, который мы заслужили»: два голосовых помощника Олега обсудили блокировку карты клиента

«Бот безопасности „Тинькофф Банка“ позвонил мне по подозрительной транзакции, звонок перехватил бот Олег, они друг друга не поняли, а мне карту в итоге заблокировали», — написал Осипов, приложив расшифровку их разговора.

Пользователь твиттера Семен Осипов рассказал , как два голосовых помощника Олега « Тинькофф Банка » пообщались друг с другом из‑за его карты. По словам юзера, бот безопасности банка позвонил ему из‑за подозрительной транзакции. Звонок принял секретарь Олег, который сказал, что Семен сейчас недоступен, и пообещал передать всю информацию владельцу карты.

В треде автор пояснил, что почти сразу смог восстановить доступ к счету. Он написал в поддержку, после чего ему вновь позвонил бот Олег. С человеком у него получилось договориться, после чего карту разблокировали.

В «Тинькофф Банке» пояснили TJ, что карта была заблокирована еще до разговора Олегов — из‑за подозрительной активности. Виртуальный сотрудник позвонил как раз для того, чтобы разблокировать счет, но не получил внятного ответа.

Но пользователей было уже не остановить. Они констатировали, что киберпанк-будущее настало, и принялись шутить, что скоро виртуальные ассистенты смогут оформить кредит, пообщавшись друг с другом и не спросив владельца.