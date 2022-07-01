На фестивале гонок «Garage Игора Драйв» в Петербурге выступят «Моя Мишель», Niletto, L’One и «Звери»

6 и 7 августа на автодроме «Игора Драйв» в Петербурге состоится фестиваль автогонок «Garage Игора Драйв». Организаторы подготовили для гостей развлекательную программу с выступлениями известных артистов и диджеев.

В первый день феста выступит поп-проект «Моя Мишель», а в завершении концерта на сцену выйдет Niletto. 7 августа для посетителей споет Леван Горозия, также известный как L’One, а закроет Garage легендарная группа «Звери».

Еще на фестивале покажут себя молодые музыканты и творческие коллективы. Они исполнят свои песни на второй сцене.

В рамках феста пройдет 4-часовая гонка на выносливость Russian Endurance Challenge 2022 и откроется тематическая зона «Автокультура» с редкими автомобилями, выступлениями спикеров и заездом по гоночному треку «Игора Драйв».

Билеты на фестиваль «Garage Игора Драйв» можно купить здесь.