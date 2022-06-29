В российских Burger King и KFC перейдут на напитки «Черноголовки»

Сети быстрого питания Burger King и KFC в России включат в меню напитки «Черноголовки», лимонады и воду. Об этом сообщает РИА «Новости».

В KFC уже можно заказать колу из «Черноголовки» (99 рублей за бутылку), а также лимонады «Май-тай», пинаколада и обычную и газированную воду. Тем временем в Burger King из 12 кранов с напитками работают только два — из них можно налить пока только холодный черный и зеленый чай, а из остальных льется обычная вода.

В одном из ресторанов Burger King в Петербурге ситуация иная: там тоже работают только два крана, но из них можно налить «Байкал» и «Дюшес» от «Черноголовки».

Сотрудники московского заведения Burger King рассказали, что компания уже заключила договор с «Черноголовкой» и в скором времени будет представлено семь разных лимонадов от этого бренда.

«Вкусно — и точка» пока продолжает распродавать запасы Coca-Cola, но уже ищет нового поставщика напитков, в числе кандидатов есть и «Черноголовка».

16 июня Coca-Cola объявила о прекращении производства и продажи товаров на российском рынке. Последнее произойдет, когда запасы продукции в стране будут исчерпаны. После этого российские власти заявили, что завозить продукцию компании в страну можно по механизму параллельного импорта.