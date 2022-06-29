В России изменили правила покупки оружия

В России вступили в силу новые правила для владельцев оружия, внесенные в Федеральный закон «Об оружии». Об этом сообщает ТАСС.

Теперь минимальный возраст для приобретения гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны составляет 21 год, а не 18 лет, как это было ранее.

Кроме того, при выдаче лицензии на приобретение оружия расширилось количество ограничений. Она не будет выдаваться гражданам:

со снятой или непогашенной судимостью за умышленное преступление;

со снятой или погашенной судимостью за тяжкое или особо тяжкое преступление;

со снятой или погашенной судимостью за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия;

за умышленное преступление средней тяжести, совершенное с применением оружия;

привлеченным к административной ответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

С 29 июня россияне, владеющие оружием, также наделяются дополнительными обязанностями:

прохождение проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием раз в пять лет;

представлять документы, подтверждающие прохождение проверки, в орган исполнительной власти, выдавший разрешения на хранение или хранение и ношение оружия.

В Росгвардии подчеркнули, что теперь собственник списанного оружия обязан уведомить федеральный орган исполнительной власти в течение двух недель со дня приобретения этого оружия для его регистрации. Хранение списанного оружия гражданами и юридическими лицами, за исключением государственных военизированных организаций, без уведомления запрещено.