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В России изменили правила покупки оружия

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:57

В России вступили в силу новые правила для владельцев оружия, внесенные в Федеральный закон «Об оружии». Об этом сообщает ТАСС.

Теперь минимальный возраст для приобретения гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны составляет 21 год, а не 18 лет, как это было ранее.

Кроме того, при выдаче лицензии на приобретение оружия расширилось количество ограничений. Она не будет выдаваться гражданам:


  • со снятой или непогашенной судимостью за умышленное преступление;
  • со снятой или погашенной судимостью за тяжкое или особо тяжкое преступление;
  • со снятой или погашенной судимостью за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия;
  • за умышленное преступление средней тяжести, совершенное с применением оружия;
  • привлеченным к административной ответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

С 29 июня россияне, владеющие оружием, также наделяются дополнительными обязанностями:


  • прохождение проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием раз в пять лет;
  • представлять документы, подтверждающие прохождение проверки, в орган исполнительной власти, выдавший разрешения на хранение или хранение и ношение оружия.

В Росгвардии подчеркнули, что теперь собственник списанного оружия обязан уведомить федеральный орган исполнительной власти в течение двух недель со дня приобретения этого оружия для его регистрации. Хранение списанного оружия гражданами и юридическими лицами, за исключением государственных военизированных организаций, без уведомления запрещено.

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