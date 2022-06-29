«Яндекс» запускает погодный сервис в Латинской Америке

«Яндекс» запускает свой погодный сервис на территории Латинской Америки. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

В первую очередь «Яндекс.Погода» начнет работать в Мексике и Бразилии. Прогноз погоды будет строиться на основе Meteum — первой в мире технологии метеопрогноза, алгоритмы которой обучаются не только на данных приборов (радаров, спутников, наземных станций), но и на сообщениях пользователей.

В пресс-службе «Яндекса» рассказали, что прогноз погоды будет полезен в таких отраслях, как авиация и морские перевозки, страхование, ретейл, строительство, сельское и коммунальное хозяйство. Кроме того, прогнозы на несколько лет вперед важны для строительства объектов и оценки климатических рисков.

«От погоды зависят не только люди, но и бизнесы. Наша цель — обеспечить их точными погодными данными, которые нужны для принятия решений. Например, известно, что в сельском хозяйстве учет погодных условий позволяет на 10–30% снизить расходы. Это же очень много. При этом у нас есть не только готовые решения для разных отраслей, но и возможность адаптировать их под нужды конкретной компании», — рассказал руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин.

Технология гиперлокального прогноза погоды Meteum была запущена «Яндексом» в 2015 году. С того времени функционал сервиса расширился. Так, в «Погоде» можно посмотреть специальный тематический прогноз для садоводов. В ближайшее время в сервисе появятся данные для любителей водных видов спорта, рыбаков, туристов, велосипедистов и бегунов.