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Internet Archive оштрафовали на 800 тыс. рублей за неудаление запрещенных материалов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 8:58

Таганский суд Москвы впервые оштрафовал на 800 тыс. рублей виртуальную библиотеку Internet Archive, хранящую в том числе архивы сайтов, за неудаление запрещенных материалов. Это минимальный штраф по этой административной статье.

Речь идет о страницах, на которых рассказывалось о способах изготовления коктейля Молотова и других взрывчатых веществ, а также о ряде экстремистских книг и статей. Представителей Роскомнадзора, который составил протокол на организацию, на суде не было, уточнил «Коммерсант».

Юрист «Роскомсвободы» Екатерина Абашина на судебном заседании заявляла, что шесть лет Internet Archive добросовестно блокирует запрещенную в России информацию по требованию Роскомнадзора. По ее словам, регулятор мог просто не отправить организации ссылки, которые нужно удалить.

«Единственное объяснение, почему часть ссылок не была удалена оперативно, может быть в том, что они не попали в консолидированные списки», — сказала Абашина и отметила, что их уже удалили. В конце 2020 года Internet Archive и РКН договорились, что второй будет будет отправлять требования о блокировке не ежедневно, а единым списком раз в неделю.

Абашина добавила, что РКН порой забывал отправлять некоторые ссылки для удаления и сотрудникам Internet Archive приходилось обращаться в ведомство с уточнениями. Адвокат просила суд хотя бы ограничиться предупреждением, напоминая о «миссии Internet Archive» и апеллируя к тому, что суды привлекали архивируемые сервисом материалы в качестве доказательств. «Никто не сомневается, что они (Internet Archive) молодцы. И „Википедия“ молодцы. Но у нас вот так», — ответил судья.

НКО «Internet Archive» создал в 1996 году Брюстер Кейл. Виртуальная библиотека хранит архивы сайтов, в том числе запрещенных в России СМИ, оцифрованные книги, аудио и видео, игры, программы.

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