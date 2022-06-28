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Вуди Аллен планирует снять еще один или два фильма

Семён Гудошников
Сегодня в 21:09

Вуди Аллен в разговоре с Алеком Болдуином, который транслировался в прямом эфире в инстаграме, заявил, что планирует снять «еще один или два фильма». Об этом пишет Deadline.

Аллен сказал, что съемки одной из картин будут проходить в Париже в конце лета или начале осени. Других подробностей проекта режиссер не раскрыл.

Он добавил, что еще до пандемии начал сталкиваться со сложностями для традиционных кинотеатральных премьер. По словам Аллена, раньше фильмы шли в кинотеатрах продолжительное время, и люди по всей стране сотнями шли его посмотреть. Сейчас прокат длится пару недель, максимум шесть, а потом все идут смотреть картину на стримингах, заявил режиссер, отметив, что ему «это не так приятно».

Аллен также рассказал о своем распорядке дня: «Мне больше не нужно быть холодным зимой или жарким летом и вставать в пять часов утра, принимая решения в течение всего дня. Я сижу дома и не могу заниматься ничем, кроме спорта, игры на кларнете и написания текстов. Я много написал дома».

Режиссер отметил, что не собирается писать сценарии для чужих постановок, раньше он так делал всего пару раз. Вместо этого Аллен предпочел бы романы. По его словам, он написал две пьесы во время пандемии, но не горит особым оптимизмом по поводу возможности поставить их на Бродвее.

К театру у Аллена такие же претензии, как и к кинобизнесу: «Когда я был моложе, люди ходили в район театров, и там было много света, там шла одна интересная пьеса за другой, и это было весело. Было огромное разнообразие». В последнее время, по его словам, район Бродвея превратился в «ужасный торговый центр», а все шоу — возрожденные мюзиклы и постановки, где обязательно должна появится звезда. В результате «нет больше ни Артура Миллера, ни Теннесси Уилльямса, ни Уилльяма Инге, ни Эдварда Олби».

На протяжении пяти десятилетий, с 1960-х по 2010-е годы, Ален снимал в среднем по одному фильму в год, приложив руку к более чем пятидесяти полнометражным картинам (в качестве режиссера или сценариста).

В 1993 году бывшая супруга Аллена Миа Фэрроу и их приемная дочь Дилан Фэрроу публично обвинили Аллена в растлении Дилан. Уголовных обвинений режиссеру предъявлено не было, но в 2014 году Дилан опубликовала в The New York Times открытое письмо, в котором повторно обвинила Аллена в том, что, когда ей было семь лет, он подверг ее сексуальным домогательствам.

На фоне скандала Аллен столкнулся со сложностями в выпуске новых картин, несколько издательств отказались публиковать его мемуары. Отношениям режиссера с его приемной дочерью посвящен мини-сериал HBO «Аллен против Фэрроу».

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