Пара пролайферов в США с плакатом «Мы усыновим вашего малыша» вызвала волну критики и стала мемом

Отмена решения по делу «Роу против Уэйда», признававшего аборт фундаментальным правом в США, продолжает оставаться одной из главных тем в стране. На уличные протесты выходят тысячи американцев, противников и сторонников прерывания беременности. На один из таких протестов возле здания Верховного суда США, лишившего граждан федерального права на аборты, пришла пара мужчины и женщины. Их фотография стала популярна в соцсетях: они с улыбкой на лицах держат плакат «Мы усыновим вашего малыша». Так противники абортов (или пролайферы) пытаются доказать, что не обязательно «убивать плод», ведь ребенка могут забрать из приюта новые родители.

«Мой любимый плакат со вчерашней акции», — написал автор снимка © NoelleFitchett/Twitter

Под фото комментаторы стали приводить свои аргументы о несостоятельности этого лозунга. Они напомнили, что в детских домах по-прежнему остаются более 400 тыс. детей, а из учреждений ежегодно выпускаются примерно 23 тыс. сирот, которых так никто и не усыновил.

«В детских домах больше 407 493 детей, почему бы не уделить им больше внимания?», — написала девушка на плакате. «Что ж, у них [противников абортов] есть выбор. Им лучше перейти к действиям как можно скорее», — сказал автор фото © RockyLum/Twitter

«Сегодня больше 438 тыс. детей остаются в детских домах США. Придурки, которые говорят „мы усыновим вашего малыша“, их не усыновляют. Начните с этого, а потом возвращайтесь, когда малыши закончатся» — JewishResister

«438 тыс. детей в детских домах / Нерожденные зародыши / Пролайферы»

«„Мы усыновим вашего малыша“, но сотни тысяч детей могли бы попасть в семью к этим парам уже сейчас, почему они этого не сделали?», — RightWingCope

«[Пара пролайферов написала, что] усыновит малыша/младенца, а не ребенка. Это так благородно, что вы хотите усыновить малыша/младенца, как и сотни тысяч и миллионов родителей. Спрос на младенцев был огромным всегда, но что будет с теми, кто подрастет…» — Iamnotmichael_s

«Будут ли они компенсировать изменения тела во время беременности, которые потенциально опасны для жизни?» — Ms_Deathwish

«Ненавижу все эти плакаты с надписями „мы усыновим вашего малыша“, которые держат улыбающиеся парочки. Мысль о том, что люди с радостью заберут у меня незапланированного ребенка, но не помогут справиться с проблемой, хуже, чем давление сделать аборт» — LaMonsterMom Пользователи выяснили, что на завирусившейся фотографии «не просто какая‑то случайная улыбающаяся бездетная пара», а активистка Нейди Касильяс и ее муж Себастьян Шуфф. Она работала юридическим консультантом и представителем группы, боровшейся с ЛГБТ-сообществом, и «активно выступала против любых достижений в области гражданских прав в Латинской Америке». Шуфф подтвердил, что на фотографии именно они, поблагодарил ее автора и попросил у пользователей денежной помощи, чтобы они смогли получить американское гражданство и усыновить детей. Он отметил, что они с супругой — не граждане США, поэтому усыновить американских детей для них — не так просто. Вместе с критикой в адрес супругов-пролайферов стали появляться мемы. Пользователи пофантазировали, кто бы еще органично смотрелся с плакатом «Мы усыновим вашего малыша».

«Мы не будем усыновлять вашего малыша. Вместо него мы возьмем мышь». Отсылка к фильмам о говорящем мышонке Стюарте Литтле, которого усыновляет семья

«Пожалуйста, не делайте аборт. Мы усыновим вашего малыша». Грабители из фильмов «Один дома»

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