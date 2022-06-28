Художник Brickspacer создал NFT-арт, раскрывающий личные истории подопечных проекта «Помощь»

Медиахудожник Brickspacer создал шесть NFT-артов в поддержку проекта «Помощь». Об этом «Афише Daily» рассказали представители благотворительного проекта.

Одна из работ представляет собой полотно из множества трехмерных фигурок, которые раскрывают личные истории подопечных «Помощи». Пять других произведений — это фигурки по отдельности.

Артефакты были собраны во время поездки команды благотворительного проекта, его основателя Никиты Кукушкина и художника Brickspacer к подопечным из Нижнего Новгорода. Среди них — фарфоровая фигурка синички, старинные механические часы, шкатулка-гриб, череп любимого козла и мягкая игрушка мамонтенок. Все они имеют особое значение для своих пожилых владельцев.

«Поскольку на руках после поездки у меня было 5 трехмерных моделей, скрывающих за собой истории отдельных маленьких людей, которых по России десятки тысяч, я решил, что правильным будет изобразить логотип проекта из тысяч таких фигурок, и это двойственная идея. С одной стороны, у нас есть огромное количество подопечных, с другой — большое количество жертвователей по всей стране. И благодаря этому даже маленькое пожертвование имеет большую силу: ведь чем больше людей берется за дело, тем лучше», — прокомментировал Brickspacer.

Купить NFT можно на площадке цифрового искусства Rarible. Все вырученные средства пойдут на продуктовые корзины для пожилых подопечных проекта «Помощь».

Экспедицию проекта к подопечным в Нижнем Новгороде можно будет увидеть в документальном фильме «Помощь Док». Его второй показ состоится 2 июля на Beat Film Festival.