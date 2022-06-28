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В Москве и Петербурге состоятся премьеры документалки Шарлотты Генсбур о ее матери Джейн Биркин

Семён Гудошников
28 июня 2022  16:38

В Москве и Петербурге состоятся зрительские премьеры «Джейн глазами Шарлотты» — документальной поэмы Шарлотты Генсбур, посвященной ее матери, актрисе Джейн Биркин.

28 июня в студии «Лендок» картину представят историк Александр Радаев и стилист Оксана Он, 29 июня премьерный показ пройдет в петербургском кинотеатре Angleterre Cinema Lounge при участии Светланы Бондарчук и журналиста, сооснователя подкаста «Мужчина, вы куда?» Григория Туманова.

В Москве фильм покажут 4 июля в кинотеатре «Художественный», 5 июля — в кинотеатре «Аврора», где о картине расскажет киновед Арсений Занин. Билеты можно купить на «Афише».

«Джейн глазами Шарлотты» — полтора часа видеохроники, во время которых Шарлотта пытается понять свою мать, нащупать и осознать связь с ней. Вместе они посещают знаковые для семьи места вроде загородного дома Джейн, обсуждают материнство, воспитание детей, принятие старения, одиночество и отношения с Сержем Генсбуром — поэтом, певцом и композитором, отцом Шарлотты.

Премьера «Джейн глазами Шарлотты» прошла на Каннском кинофестивале в 2021 году. В российский прокат лента выйдет 7 июля, а в конце того же месяца появится в онлайн-кинотеатре Wink.

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