В Москве и Петербурге состоятся премьеры документалки Шарлотты Генсбур о ее матери Джейн Биркин

В Москве и Петербурге состоятся зрительские премьеры «Джейн глазами Шарлотты» — документальной поэмы Шарлотты Генсбур, посвященной ее матери, актрисе Джейн Биркин.
28 июня в студии «Лендок» картину представят историк Александр Радаев и стилист Оксана Он, 29 июня премьерный показ пройдет в петербургском кинотеатре Angleterre Cinema Lounge при участии Светланы Бондарчук и журналиста, сооснователя подкаста «Мужчина, вы куда?» Григория Туманова.
В Москве фильм покажут 4 июля в кинотеатре «Художественный», 5 июля — в кинотеатре «Аврора», где о картине расскажет киновед Арсений Занин. Билеты можно купить на «Афише».
«Джейн глазами Шарлотты» — полтора часа видеохроники, во время которых Шарлотта пытается понять свою мать, нащупать и осознать связь с ней. Вместе они посещают знаковые для семьи места вроде загородного дома Джейн, обсуждают материнство, воспитание детей, принятие старения, одиночество и отношения с Сержем Генсбуром — поэтом, певцом и композитором, отцом Шарлотты.
Премьера «Джейн глазами Шарлотты» прошла на Каннском кинофестивале в 2021 году. В российский прокат лента выйдет 7 июля, а в конце того же месяца появится в онлайн-кинотеатре Wink.