В Москве и Петербурге состоятся премьеры документалки Шарлотты Генсбур о ее матери Джейн Биркин

В Москве и Петербурге состоятся зрительские премьеры «Джейн глазами Шарлотты» — документальной поэмы Шарлотты Генсбур, посвященной ее матери, актрисе Джейн Биркин.

28 июня в студии «Лендок» картину представят историк Александр Радаев и стилист Оксана Он, 29 июня премьерный показ пройдет в петербургском кинотеатре Angleterre Cinema Lounge при участии Светланы Бондарчук и журналиста, сооснователя подкаста «Мужчина, вы куда?» Григория Туманова.

В Москве фильм покажут 4 июля в кинотеатре «Художественный», 5 июля — в кинотеатре «Аврора», где о картине расскажет киновед Арсений Занин. Билеты можно купить на «Афише».