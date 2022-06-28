Рамзан Кадыров получил орден «За заслуги перед стоматологией»

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удостоен ордена «За заслуги перед стоматологией» за вклад в развитие сферы в регионе. Об этом он сам сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кадыров получил орден в ходе открытия нового здания Грозненской стоматологической поликлиники № 1 в Шейх-Мансуровском районе города.

«В ходе мероприятия за вклад в развитие стоматологической службы Чеченской Республики мне вручили орден „За заслуги перед стоматологией“ I степени от Стоматологической ассоциации России. Я выражаю искренние слова благодарности всем, кто был задействован в строительстве нового здания поликлиники», — отметил Кадыров.

По его словам, в поликлинике предоставляют весь спектр стоматологических услуг, там установлено новейшее оборудование, действуют отделение хирургической стоматологии, рентгенологический кабинет, кабинеты стоматологической терапии, зуботехническая лаборатория и многое другое.

Глава республики добавил, что наградил высшей наградой Чечни, орденом Рамзана Кадырова, главврача Республиканской стоматологической поликлиники Юнуса Умарова, а рентген-лаборанту поликлиники Ровзан Алгериевой вручил Благодарственное письмо главы Чечни.