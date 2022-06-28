В Беларуси оппозиционера Сергея Тихановского включили в террористический список

Комитет госбезопасности Беларуси внес оппозиционера Сергея Тихановского, который был осужден в стране на 18 лет колонии, в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт КГБ.

Его внесли в реестр после вступления в силу приговора о признании его виновным по статье 130 УК РБ («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни») и 293 УК РБ («Массовые беспорядки»).

В перечень также добавили около 20 человек, осужденных за разжигание розни и массовые беспорядки во время президентской кампании 2020 года. Так, вместе с Тихановским в террористический список попал белорусский блогер Игорь Лосик, приговоренный к 15 годам лишения свободы. Всего в перечень лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, включено более 150 граждан Беларуси.

14 декабря 2021 года Гомельский суд приговорил оппозиционера Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Его признали виновным в массовых беспорядках, разжигании социальной вражды, воспрепятствовании работе ЦИК и организации действий, нарушающих общественный порядок.