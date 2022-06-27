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Wire выложили альбом «Not About to Die». В 1980-х он выходил только в виде неофициального демо

Денис Ламехов
Сегодня в 18:36

Британская постпанк-группа Wire официально издала альбом «Not About to Die», который в начале 1980-х выпускался только в виде неавторизованного сборника демозаписей. Пластинку можно послушать здесь.

Работа включает в себя 18 песен. Часть из них — ранние версии известных композиций коллектива, например «Once Is Enough», «Former Airline» и «Being Sucked in Again». Другая часть никогда не выходила на пластинках.

Демо записывались в процессе создания второго и третьего альбомов группы: «Chairs Missing» (1978) и «154» (1979). Для официального релиза звук был отреставрирован — на неофициальных записях он был шороховатым и грубым из‑за особенностей записи.

Название «Not About to Die» взято из текста песни «Stepping Off Too Quick» — она принадлежит к числу треков, которые раньше не появлялись в официальных изданиях. Группа выложила ее 11 мая.

Всего на счету Wire 17 студийных альбомов. Наряду с «Chairs Missing» и «154» ключевым принято считать дебютный полноформатник коллектива «Pink Flag», вышедший в декабре 1977 года.

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