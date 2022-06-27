В Минцифры рассказали, как можно будет оформить Fan ID

Министерство цифрового развития опубликовало материал, в котором рассказало о механизме оформления Fan ID, также известного как паспорт болельщика.

Как и сообщалось ранее, документ станет доступен для оформления на «Госуслугах» с 4 июля. Для этого нужно будет заполнить анкету и загрузить свою фотографию. Подать заявление самостоятельно могут граждане страны старше 14 лет. Для тех, кто младше этого возраста, оформить карту смогут их родители или законные представители в своем личном кабинете.

После подачи заявления необходимо подтвердить личность владельца Fan ID. Это можно сделать в МФЦ в 11 регионах, где проходят матчи РПЛ: Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Самарской, Нижегородской, Ростовской, Московской, Оренбургской и Воронежской областях, Краснодарском крае и Чечне.

Сотрудники МФЦ будут сверять фотографию, загруженную при заполнении заявления на «Госуслугах», и подтверждать, что документ принадлежит именно ему. При посещении МФЦ с собой нужно иметь паспорт. Если карта оформлялась на ребенка, нужно иметь с собой свидетельство о рождении.

Fan ID потребуется для покупки билетов и посещения матчей чемпионата России по футболу среди команд клубов Российской премьер-лиги, а также финального матча Кубка России по футболу.

Первоначально паспорт болельщика будет нужен для посещения домашних матчей РПЛ на стадионах в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

До конца года к использованию системы подключатся остальные города, где находятся клубы-участники Российской премьер-лиги: Москва, Санкт-Петербург, Химки, Грозный, Краснодар, Оренбург, Воронеж. Карту должны иметь все участники, зрители, гости и персонал, а также представители СМИ.

Система не позволит выдать карту человеку, которому, например, суд запретил посещать соревнования из‑за участия в беспорядках.

В начале февраля фанатский актив 15 из 16 футбольных команд Российской премьер-лиги объявил бойкот Fan ID. «Афиша Daily» рассказывала, откуда у закона так много противников и почему он может грозить пустыми трибунами.