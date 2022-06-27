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«Звери» проведут большой концертный тур и снимут фильм в дороге

Виктория Шанина
Сегодня в 15:03

В честь своего 20-летия группа «Звери» отправится в большой концертный тур. Во время него солист Рома Зверь и режиссер Евгений Григорьев («Подельники», «Про рок») будут снимать фильм «После успеха».

Это будет неистовое кино в жанре роуд-муви. Авторы расскажут истории тех, на кого повлияло творчество группы, поразмышляют о том, как чувствовали себя музыканты, которые были особенно популярны в 2000-х, а потом, когда «громкие дни славы» прошли, остались наедине со своими мыслями, а также покажут архивные кадры и ролики с концертов группы.

Кстати, вы еще можете успеть стать героем фильма. Во время своего концертного тура «Звери» будут встречаться с людьми, на чью жизнь повлияло творчество группы. Рассказать свою историю можно в электронном письме, адресат — zveristories@gmail.com.

Также прямо во время съемок ленты «После успеха» Рома Зверь попробует написать новый хит. Первый концерт в рамках тура пройдет на арене «Открытие» в Москве 20 августа.

«Мы договорились с Ромой, что „После успеха“ будет неклассическим байопиком. То есть совсем не байопиком. И Рома не просто герой, а мой соавтор, потому что так интереснее. Мы подружились еще на съемках фильма „Лето“, где Рома играл главную роль, а я — роль кинооператора. Когда у меня, кажется, в декабре, зазвонил телефон, а на экране высветилось „Рома Зверь“, я сразу почувствовал, что это будет что‑то, в чем мне захочется поучаствовать. И мы довольно быстро поняли, что это стоит того, чтобы тратить на это время и силы. Мы хотим сделать картину, которую будет интересно смотреть даже тем, кто вообще не знает группу „Звери“», — заявил режиссер Евгений Григорьев.

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