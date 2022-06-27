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«Яндекс» запустил бесплатный лекторий по ИТ-дисциплинам. Среди тем — интерфейсы и Python

Денис Ламехов
Сегодня в 14:39

Компания «Яндекс» запустила полуторамесячный бесплатный лекторий по ИТ-дисциплинам. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Программа рассчитана на студентов и начинающих специалистов в области информационных технологий, менеджмента и маркетинга, при этом присоединиться к ней можно и без специальной подготовки.

Преподавать будут специалисты «Яндекса». Они проведут открытые лекции по четырем направлениям:

— разработка интерфейсов;
— бэкенд-разработка на Python и Java;
— мобильная разработка на Android, iOS и Flutter;
— маркетинг в ИТ, управление проектами и продуктами.

В компании отметили, что объем теоретических блоков в определенные дни будет достигать четырех лекций. Также предусмотрены практические задания, приближенные к реальным кейсам.

На вводной части слушатели узнают, как работают менеджеры проектов и разработчики, разберутся в специфике языков программирования, а также познакомятся с различными направлениями маркетинга.

Затем они перейдут к более специфическим задачам. Например, к работе с инструментами аналитики и проведению различных типов тестирования. Далее они познакомятся с юнит-экономикой и продуктовым дизайном, освоят основы асинхронного программирования и потренируются решать задачи на алгоритмы.

У каждого слушателя будет возможность выбрать лекции из разных блоков и составить собственную программу. Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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