«Аэрофлот» запускает программу для выпускников авиационных вузов

Компания «Аэрофлот» запускает программу для выпускников летных вузов — так она намеревается сохранить кадры авиаотрасли. Сообщение об этом появилось на сайте перевозчика.

В программу вошли теоретические занятия по основным летным дисциплинам с преподавателями и пилотами-инструкторами компании, посещение тренажерных комплексов, знакомство с внутренними процессами и работой экипажей.

Инициатива позволит сократить время, которое авиаперевозчики затрачивают на переучивание и адаптацию молодых специалистов, сообщили в «Аэрофлоте».

«Благодаря нашей программе по поддержанию навыков пилотов будет сформирован надежный и многочисленный кадровый резерв, который поможет избежать дефицита летчиков в будущем. Это особенно важно с учетом постепенного восстановления объемов авиаперевозок и планов по поставкам самолетов российского производства в авиакомпании», — заявил замгендиректора «Аэрофлота» Эдуард Советкин.

По данным Росавиации, в 2021 году «Аэрофлот» перевез 21,4 млн человек и остался крупнейшей авиакомпанией в России. Число пассажиров всех перевозчиков, входящих в одноименный холдинг (помимо «Аэрофлота», включает в себя «Победу» и «Россию»), в минувшем году составило 45,8 млн.