«Би-2» выпустили «Колыбельную» в память о близкой подруге Алене Мешковой

По словам артистов, песня посвящена памяти их близкой подруги Алены Мешковой, которая скончалась в конце 2021 года.

«Многие годы Алена возглавляла Благотворительный фонд Константина Хабенского. За несколько дней до своего ухода она попросила Леву и Шуру написать для нее колыбельную», — сказано в описании клипа.

Коллектив также подчеркнул, что уже на протяжении восьми лет сотрудничает с Фондом Хабенского. За это время музыкантам и поклонникам «Би-2» удалось собрать средства для оплаты лечения, лекарств или реабилитации для 96 его подопечных.