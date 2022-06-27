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«Топ Ган: Мэверик» собрал в мировом прокате более миллиарда долларов

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:00

Мировые сборы фильма «Топ Ган: Мэверик» преодолели отметку в миллиард долларов. Об этом сообщает Deadline.

В домашнем прокате лента собрала 521,7 млн долларов, а в международном — 484,7 млн.

Сиквел «Лучшего стрелка» с Томом Крузом в главной роли стал вторым фильмом пандемии, который достиг такого уровня. Первое место уверенно занимает «Человек-паук: Нет пути домой». Кроме того, для актера это первая картина за сорокалетнюю карьеру, заработавшая миллиард.

Во второй части «Топ Гана» Круз вновь играет летчика-аса по прозвищу Мэверик, который оставил высокоскоростные полеты и теперь работает инструктором, обучая молодых пилотов. Однако герою все-таки приходится снова сесть за штурвал истребителя. И в это время знаменитая куртка и очки-авиаторы на месте.

Премьера фильма состоялась 25 мая. В российских кинотеатрах «Мэверика» показывать не будут.

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