«Топ Ган: Мэверик» собрал в мировом прокате более миллиарда долларов

Мировые сборы фильма «Топ Ган: Мэверик» преодолели отметку в миллиард долларов. Об этом сообщает Deadline.

В домашнем прокате лента собрала 521,7 млн долларов, а в международном — 484,7 млн.

Сиквел «Лучшего стрелка» с Томом Крузом в главной роли стал вторым фильмом пандемии, который достиг такого уровня. Первое место уверенно занимает «Человек-паук: Нет пути домой». Кроме того, для актера это первая картина за сорокалетнюю карьеру, заработавшая миллиард.

Во второй части «Топ Гана» Круз вновь играет летчика-аса по прозвищу Мэверик, который оставил высокоскоростные полеты и теперь работает инструктором, обучая молодых пилотов. Однако герою все-таки приходится снова сесть за штурвал истребителя. И в это время знаменитая куртка и очки-авиаторы на месте.

Премьера фильма состоялась 25 мая. В российских кинотеатрах «Мэверика» показывать не будут.