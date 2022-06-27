Сделавшие аборт женщины рассказали, почему ни разу не пожалели о своем решении

24 июня Верховный суд США отменил федеральное право на аборты, позволявшее гражданам пользоваться безопасной и легальной процедурой в течение почти 50 лет. Это историческое событие стало поводом для людей выйти на улицы и рассказать о своем опыте.
Принято считать, что тема абортов продолжает вызывать споры в американском обществе. Еще в начале мая в руках у журналистов оказался черновик мнения большинства, написанный судьей Сэмюэлем Алито, который позже проголосует за запрет абортов. В документе говорится, что дело «Роу против Уэйда», признававшее аборт фундаментальным правом, «не только не привело к общенациональному урегулированию проблемы абортов, но и разожгло дебаты и углубило разногласия».
По данным Pew Research, только 37% американцев считают, что аборты должны быть запрещены во всех или в большинстве случаев — то есть, меньшинство. Однако в сети продолжают гулять страшилки и истории о том, как женщины жалели о своем выборе сделать аборт. Исследование 2020 года, проведенное журналом Social Science & Medicine, показывает, что через пять лет после аборта около 95% людей не жалеют о своем решении.
В 2016 году на Reddit спросили женщин, что они чувствовали сразу после аборта и что думают об этом сейчас. Пост быстро набрал популярность, пользователи оставили более 1000 комментариев с личными историями. То же самое сделал Buzzfeed в 2022 году. «Афиша Daily» пересказывает несколько историй женщин, которые не пожалели о своем решении.
- «Я из тех пожилых женщин, у которых случилась неожиданная беременность сразу после того, как моему третьему, самому младшему ребенку исполнилось 18 лет. Я сразу поняла, что не смогу родить снова: мне было бы 63 года, когда нерожденному ребенку исполнилось бы 18 лет — в этом возрасте умерла моя мать. Я была матерью буквально всю свою взрослую жизнь — первый ребенок у меня появился в 17 лет. У моей второй половинки, к тому же, сейчас проблемы со здоровьем. Мы без труда приняли решение», — Peachy175
- «Беременность застала меня врасплох. Я сразу же почувствовала себя в ловушке, я почувствовала, что моя жизнь закончилась — что бы я ни делала, пути назад уже не будет. Если вы мужчина и не можете понять этого, то подумайте об опухоли в вашем теле. Каждый день эта опухоль съедает ваше тело, подстраивает все под себя — кости и форму вашего тела, ваши надежды и мечты на будущее. Это кошмар не на девять месяцев, а на всю жизнь. Вы должны пожертвовать своим здоровьем, сбережениями, образованием, всем ради этой опухоли. Хуже всего то, что люди вокруг вас, которых вы даже не знает, говорят вам, что опухоль — это огромное благословение, и вы должны принять свою участь, потому что это ваша частичка. Я сделала аборт, когда мне было 17 лет, и все в моей жизни было бы намного хуже, если бы я сейчас была матерью», — Paarynat
- «Я совсем не жалею об аборте. Беременность разрушила мою жизнь. Годы спустя она все еще напоминает о себе. Мне нужно было сделать аборт, чтобы спасти свою жизнь, и все же мне пришлось ждать две недели, чтобы найти человека, готового это сделать. Я буквально попрощалась со своей семьей и женихом, потому что думала, что не выживу. Мои органы отказывали. Никому не было дела до моей жизни, но все, безусловно, заботились о клетках, которые убивали меня. Аборт должен быть доступен для всех. Нам нужно вернуть себе контроль над нашими телами», — Zombiedolllizkah
- «Спустя годы я все еще чувствую облегчение. Я рада, что мне не пришлось родить ребенка своего насильника», — Аcorngirl
- «Сразу после аборта я начала смеяться от облегчения. Конечно, может быть, это не самое подходящее время для хохота, но я ничего не могла с собой поделать. Я помню, как кто‑то в комнате сказал, что я обезумела. В ответ я сказала: „Нет, я просто так рада, что больше не беременна!“. Годы спустя я все еще чувствую облегчение», — Аноним
- «Я заботливая мама двоих детей. Я не могла родить третьего, потому что у меня было столько ресурсов для него, поэтому я сделала аборт. Ноль сожалений сразу после аборта и до сих пор никаких сожалений спустя восемь лет», — Zabeta
- «Пару лет назад мы с моим теперь уже бывшим мужем хотели создать семью. Затем он изменил мне и потребовал развода. Вскоре после этого я узнала, что беременна, и не хотела удерживать мужа близко к себе с помощью ребенка, поэтому прервала беременность. Мне было грустно, в основном я пошла на это из‑за неудачного брака. Я почувствовала такое облегчение, а потом пришла к выводу, что вообще не хочу детей», — El3ctrick1tty
- «Я не могу перечислить вам всех женщин, которые сказали мне перед абортом что‑то вроде „Ты пожалеешь об этом“ или „Ты будешь чувствовать вину до конца своей жизни“. Ничего такого я не чувствовала. Я знала, что это будет лучшим выбором для меня, и тогда внутри меня был еще не ребенок. Я не могла позволить себе материнство. Я все еще училась в колледже, а этот чувак даже не был моим парнем. Сразу после аборта, честно говоря, я почувствовала облегчение. Я все еще чувствую облегчение и благодарность за то, что у нас есть технология для безопасного прерывания беременности», — Ffx2pa
- «Я сделала аборт полтора года назад. Это была связь на одну ночь, и я была глупой, но и он в равной степени виноват. Как только я узнала о беременности, то поняла, что не хочу ребенка. Я с легкостью решилась на аборт. Я живу в Австралии и считаю, что мне очень повезло, что я могу без проблем сделать аборт. Я ни о чем жалею и мне не грустно. Открытые разговоры на эту тему снимут табу и не позволят запретить аборты. Я понимаю, что некоторым людям это может показаться трудным, но это важная тема для разговора», — Alicearmstrong23