Сделавшие аборт женщины рассказали, почему ни разу не пожалели о своем решении

24 июня Верховный суд США отменил федеральное право на аборты, позволявшее гражданам пользоваться безопасной и легальной процедурой в течение почти 50 лет. Это историческое событие стало поводом для людей выйти на улицы и рассказать о своем опыте.

Принято считать, что тема абортов продолжает вызывать споры в американском обществе. Еще в начале мая в руках у журналистов оказался черновик мнения большинства, написанный судьей Сэмюэлем Алито, который позже проголосует за запрет абортов. В документе говорится, что дело «Роу против Уэйда», признававшее аборт фундаментальным правом, «не только не привело к общенациональному урегулированию проблемы абортов, но и разожгло дебаты и углубило разногласия».

По данным Pew Research, только 37% американцев считают, что аборты должны быть запрещены во всех или в большинстве случаев — то есть, меньшинство. Однако в сети продолжают гулять страшилки и истории о том, как женщины жалели о своем выборе сделать аборт. Исследование 2020 года, проведенное журналом Social Science & Medicine, показывает, что через пять лет после аборта около 95% людей не жалеют о своем решении.