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В России предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду и сбыт нацистской символики

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:05

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал ко второму чтению поправку, согласно которой вводится уголовная ответственность за сбыт и пропаганду нацисткой символики. Об этом сообщает ТАСС.

Мера будет применяться к гражданам, которые ранее были привлечены к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

Поправку предлагается ввести статьей 282.4 в Уголовный кодекс России. Согласно ей за пропаганду, демонстрирование, изготовление и распространение нацистской символики и символики экстремистских организаций предлагается ввести наказание в виде штрафа, исправительных работ или лишения свободы.

Штраф составит от 60 тыс. рублей до миллиона или будет равен размеру заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет. Срок обязательных работ составит до 480 часов, исправительных — от одного года до двух лет, а принудительных — до четырех.

Поправку об уголовной ответственности за нацистскую символику внесли в законопроект о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене, который предполагает наказание до 20 лет лишения свободы.

Другие поправки к законам, которые были предложены ко второму чтению комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству:


  • за выезд из России гражданину, допущенному к гостайне, — наказание до семи лет лишения свободы;
  • за незаконную пересылку за пределы России носителей с данными, содержащими гостайну, — до семи лет лишения свободы;
  • «злостное нарушение правил защиты устойчивости интернета в России» — до трех лет колонии;
  • за неоднократное управление транспортным средством без прав в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — до двух лет лишения свободы.
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