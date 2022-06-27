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РБК: россияне стали чаще перепродавать в соцсетях вещи брендов, остановивших работу в стране

Денис Ламехов
Сегодня в 11:11

Во втором квартале 2022 года жители России стали чаще перепродавать в соцсетях вещи брендов, остановивших работу в стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование агентства по работе с репутацией Sidorin Lab.

Поиск производился в соцсетях, мессенджерах, блогах и на форумах при помощи системы мониторинга YouScan и специальных запросов: «предлагаю», «продается», «в наличии», «размеры», «оригинал», «от производителя» в сочетании с названиями брендов.

Число объявлений, связанных с продажей вещей ушедших брендов, в мае выросло в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом 2021 года. Всплеск был зафиксирован в 20-х числах мая: объем предложения за неделю вырос с 1500 до 4000 объявлений.

Самой популярной категорией вещей для перепродажи стала спортивная одежда и обувь. 30% объявлений пришлись на Adidas, 27% — на Nike, 8% — на Puma, 5% — на Reebok. 51% объявлений были связаны с продажей кроссовок.

За производителями спортивной одежды следует категория брендов массмаркета. Самые популярные среди них — Zara и H&M. Перепродажа одежды и косметики премиальных марок, а также ювелирных товаров не получила массового распространения в России, уточнили исследователи.

Брендовую одежду чаще всего продают пользователи из Москвы и Подмосковья (18% от всех объявлений), а также Петербурга и Ленинградской области (8%). Объявления о продаже вещей опубликованы преимущественно во «ВКонтакте» (79%). На второй строчке расположился Telegram (13%), за ним — Instagram* (4%), Facebook* (3%) и «Одноклассники» (1%).

Две трети сообщений содержали ссылку на предложения на площадках объявлений «Юла» и менее 0,1% — на «Авито». Сами эти платформы, как сообщается, не предоставили исследователям свои данные.

*Instagram и Facebook принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

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