НИУ ВШЭ: разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России в составляет 37%

Ученые НИУ ВШЭ проанализировали разрыв в уровне заработной платы мужчин и женщин в России. Результаты исследования публикует РБК.

Статья получила название «Метаанализ гендерного разрыва в оплате труда в России». В ней исследователи обобщили оценки этого явления с 1996 по 2021 годы, проанализировав 33 работы и 174 научные статьи, препринта, монографии и аналитических отчета.

Так, гендерный разрыв в уровне заработной платы в России в среднем составляет 37,3%. Низшее значение показателя — 5,3%, наивысшее — 69,9%.

Необъясненная часть разрыва (то, насколько выше рынок труда оценивает одни и те же характеристики у мужчин по сравнению с женщинами) может достигать почти 70%.

Согласно данным исследователей, на гендерное неравенство в оплате труда влияют следующие факторы:

— Семейное положение: «отдача» от материнства и отцовства для работников существенно различается, поэтому женщины, как правило, получают «штраф» за материнство, а мужчины — «зарплатную премию» за отцовство;

— Отрасль и профессия: мужчины и женщины неравномерно распределены по видам экономической деятельности и группам профессий. При этом переход экономики от производства к сферам обслуживания и ИТ изменил структуру «мужских» и «женских» профессий — это, по словам исследователей, способствует снижению уровня гендерной сегрегации и уменьшению разрыва в зарплате;

— Размер компании: на крупных предприятиях заработки выше, чем на малых и микропредприятиях, и работа там приносит женщинам в среднем более высокие зарплаты, чем мужчинам. Однако в крупных компаниях доминируют мужчины — это приводит к увеличению гендерного разрыва;

— Персональные качества: исследователи ВШЭ заявили, что по сравнению с мужчинами женщины склонны меньше ценить деньги, конкурировать и рисковать, имеют более низкую самооценку.

В 2021 году министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что показатель гендерного неравенства в зарплатах в России выше, чем в Европе. Разница в зарплатах мужчин и женщин на схожих позициях, по его данным, составляет 29%.