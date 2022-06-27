В Delivery Club появилась услуга экотакси для сдачи вторсырья на переработку

Delivery Club запустил пилотный проект с экоцентром «Сборка». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса доставки готовой еды.

Теперь в приложении Delivery Club пользователь может заказать экотакси, чтобы сдать вторсырье на переработку. Чтобы оформить транспорт, необходимо оставить заявку. После этого с пользователем свяжется диспетчер «Сборки» и обговорит время и дату забора вторсырья. В экоцентре подчеркнули, что вторсырье должно быть чистым, сухим и собрано в завязанные пакеты и закрытые коробки.

Всего «Сборка» принимает более 40 видов вторсырья, которое отправляется почти на 40 заводов по всей России. Ознакомиться с полным списком предметов, которые будут приниматься, можно на сайте экоцентра. Помимо вторсырья, компания принимает одежду, которую передает в благотворительность и апсайклинг.

Все виды вторсырья попадают напрямую переработчикам. Так, к примеру, на заводах из коробок для яиц делают горшки для проращивания семян, упаковки для стиральных и кофейных капсул, вставки для обуви и даже разделители для нижнего белья и медицинские изделия. А из бутылок делают геотекстиль, стройматериалы, флис или набивку для игрушек.

В настоящее время экотакси работает только в Москве. В ближайшее время планируется расширение территории действия проекта.