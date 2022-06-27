Большинство сотрудников российских компаний считают неудачным новое название бывших ресторанов сети McDonald’s «Вкусно — и точка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса разработчика систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для малого и среднего бизнеса «Мегаплан».

Так, новое название ресторанов не понравилось 77,8% работников. Противоположное мнение высказали 13,5%, а затруднились с ответом 8,7%.

Опрос проводился с 17 по 24 июня среди 1617 сотрудников и руководителей малых и средних предприятий (МСП). Среди них 23,1% — собственники, 28,7% — наемные руководители, 35,5% — линейные сотрудники, еще 12,7% не ответили на вопрос о своей должности.

Переименование своей компании с иностранного языка на русский в случае необходимости поддержат 36,1%, а 46,4% отнеслись бы к этому отрицательно. Затруднились ответить 17,5%.

12 июня в России на базе бывшего «Макдоналдса» открылась часть ресторанов «Вкусно — и точка». Меню обновленного ресторана осталось прежним, но из названия блюд убрали приставку «мак».