Младший брат Алисы Тепляковой закончил школу в 8 лет и побил рекорд сестры

Младший брат Алисы Тепляковой, восьмилетний Хеймдалль, окончил школу на полгода раньше сестры, побив ее рекорд. Об этом свидетельствует пост их отца Евгения в ЖЖ.

Тепляков опубликовал несколько фотографий с выпускного Хеймдалля. На одном мальчик сидит в кресле с грамотой и голубым аттестатом, на втором — стоит на фоне стенда «Московский выпускной 2022».

Отец Хеймдалля озаглавил пост «Улетный выпускной», не сопроводив его каким‑либо другим текстом.

Ранее Евгений говорил, что Хеймдалль планирует поступать на механико-математический факультет. Он заявил, что мальчик сдал ЕГЭ с «шикарными баллами», но не уточнил, с какими именно.

Алиса Теплякова получила диплом об окончании девяти классов в семь лет, а в восемь сдала ЕГЭ по русскому, математике, информатике и биологии, но ее баллов не хватило, чтобы поступить на бюджет в МГУ. Алису зачислили на платное отделение факультета психологии.

Отец несовершеннолетней студентки сопровождает ее на занятиях в вузе. Его поведение не раз вызывало возмущение однокурсников дочери. Они жаловались на хамство в чате группы, а также некорректные комментарии в сообществах университета в соцсетях. Также у мужчины был конфликт c завкафедрой факультета.