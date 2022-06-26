перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Младший брат Алисы Тепляковой закончил школу в 8 лет и побил рекорд сестры 20:37
В екатеринбургский клуб не пустили двух девушек из Тывы «на основании расизма» 19:51
Военные контракты для выпускников, отмена концертов в «Главклубе» и другие новости дня
18:21 дайджест
Психологов в свердловских колониях обучили гипнозу для работы с заключенными при бунтах и голодовках 18:16
«Пошлая Молли» и Молодой Платон записали песню «Школьник» 16:59
Bloomberg: Россия находится в нескольких часах от дефолта 16:41
Scott Crawford/YouTube
Пол Маккартни и виртуальный Джон Леннон спели «I’ve Got A Feeling» 15:58
Фанат создает ремейк игры The Simpsons: Hit & Run — на Unreal Engine 5 и с открытым миром 15:56
J-Hope из BTS анонсировал сольный альбом «Jack in the Box». Он выйдет в следующем месяце 15:20
Российские рестораторы начали заменять зарубежный крепкий алкоголь и вина отечественными 14:49
Роуэн Аткинсон считает, что в свободном обществе должно быть дозволено шутить обо всем 14:07
NurPhoto/Getty Images
ВОЗ не сочла вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией 13:32
Партия Макрона предложила прописать право на аборт в конституции Франции 12:58
Электромобиль Mercedes-Benz установил рекорд, проехав 1200 километров без подзарядки 12:43
«Главклубу» под давлением пришлось отменить выступления Манижи, Anacondaz и «Несчастного случая» 11:58
Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России 11:30
Jim Dyson/Getty Images
Оливия Родриго и Лили Аллен посвятили Верховному суду США песню «Fuck You» 10:33
В США приняли закон о контроле над оборотом оружия после стрельбы в техасской школе Вчера в 21:10
Reuters: США и страны G7 могут ввести эмбарго на российское золото Вчера в 20:20
Египтянин подал заявление в полицию на девушку из Tinder, которая отказалась оплатить счет пополам Вчера в 19:49

В екатеринбургский клуб не пустили двух девушек из Тывы «на основании расизма»

Семён Гудошников
Сегодня в 19:51

Двух девушек из Тывы не пустили в екатеринбургский клуб «Air» из‑за азиатской внешности. Об этом одна из них, Азията Хертек, рассказала в инстаграме* (@a_aramisovna).

По ее словам, парень славянской внешности на входе отказался пускать девушек. А когда они показали российские паспорта и попросили назвать причины отказа, охранник ответил: «На основании расизма не можем вас пустить».

«Ладно если бы он сказал, что не может впустить нас из‑за несоответствия дресс-коду, но нет. Он сказал цитирую: «На основании расизма мы не можем вас пустить». И с таким прям серьезным лицом это говорил, будто это в порядке вещей. Что с этим миром не так?», — написала Азията.

Пока девушки разбирались с контролерами к бару подошли два африканца. Их не пустили по тем же причинам. В итоге молодые люди отправились вместе в другой клуб. Девушки в него смогли зайти, а парней отказались пускать вновь.

После того, как Азията придала ситуацию огласке, с ней связался менеджер «Air» и принес извинения. «Приношу свои личные извинения за столь некорректное поведение охраны. Как только охранник выйдет на связь (в данный момент он не берет трубку), то также извинится перед вами. Могу вас заверить, самым строжайшим образом накажу за данный инцидент и столь некрасивые слова, особенно, учитывая, что я и сам подхожу под его причину не пускать гостей. Вдвойне горестно, что подобное произошло в стенах нашего бара, — написал он.

Менеджер также поблагодарил девушек, что они не промолчали, и отдельно пригласил их компанию в клуб.

Ранее петербургская блогерка и модель Стелла Казияка, родившаяся в Руанде, столкнулась с расизмом в городском транспорте. Рыжебородый мужчина называл ее «обезьяной», «чунга чангой» и фотографировал на телефон. Обидчику девушки, который оказался ранее судим, назначили семь суток ареста и общественные работы.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

События недели на afisha.ru
приключение
Дикая
Таисия Вилкова летит в Ниццу, а попадает в тайгу
поп
«Руки вверх!»
Легенды российской поп-музыки
фантастика
Род мужской
Актуальный хоррор Алекса Гарленда про страх женского перед мужским
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить