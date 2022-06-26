В екатеринбургский клуб не пустили двух девушек из Тывы «на основании расизма»

Двух девушек из Тывы не пустили в екатеринбургский клуб «Air» из‑за азиатской внешности. Об этом одна из них, Азията Хертек, рассказала в инстаграме* (@a_aramisovna).

По ее словам, парень славянской внешности на входе отказался пускать девушек. А когда они показали российские паспорта и попросили назвать причины отказа, охранник ответил: «На основании расизма не можем вас пустить».

«Ладно если бы он сказал, что не может впустить нас из‑за несоответствия дресс-коду, но нет. Он сказал цитирую: «На основании расизма мы не можем вас пустить». И с таким прям серьезным лицом это говорил, будто это в порядке вещей. Что с этим миром не так?», — написала Азията.

Пока девушки разбирались с контролерами к бару подошли два африканца. Их не пустили по тем же причинам. В итоге молодые люди отправились вместе в другой клуб. Девушки в него смогли зайти, а парней отказались пускать вновь.

После того, как Азията придала ситуацию огласке, с ней связался менеджер «Air» и принес извинения. «Приношу свои личные извинения за столь некорректное поведение охраны. Как только охранник выйдет на связь (в данный момент он не берет трубку), то также извинится перед вами. Могу вас заверить, самым строжайшим образом накажу за данный инцидент и столь некрасивые слова, особенно, учитывая, что я и сам подхожу под его причину не пускать гостей. Вдвойне горестно, что подобное произошло в стенах нашего бара, — написал он.

Менеджер также поблагодарил девушек, что они не промолчали, и отдельно пригласил их компанию в клуб.

Ранее петербургская блогерка и модель Стелла Казияка, родившаяся в Руанде, столкнулась с расизмом в городском транспорте. Рыжебородый мужчина называл ее «обезьяной», «чунга чангой» и фотографировал на телефон. Обидчику девушки, который оказался ранее судим, назначили семь суток ареста и общественные работы.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.