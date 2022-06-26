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Младший брат Алисы Тепляковой закончил школу в 8 лет и побил рекорд сестры 20:37
В екатеринбургский клуб не пустили двух девушек из Тывы «на основании расизма» 19:51
Военные контракты для выпускников, отмена концертов в «Главклубе» и другие новости дня
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Психологов в свердловских колониях обучили гипнозу для работы с заключенными при бунтах и голодовках 18:16
«Пошлая Молли» и Молодой Платон записали песню «Школьник» 16:59
Bloomberg: Россия находится в нескольких часах от дефолта 16:41
Scott Crawford/YouTube
Пол Маккартни и виртуальный Джон Леннон спели «I’ve Got A Feeling» 15:58
Фанат создает ремейк игры The Simpsons: Hit & Run — на Unreal Engine 5 и с открытым миром 15:56
J-Hope из BTS анонсировал сольный альбом «Jack in the Box». Он выйдет в следующем месяце 15:20
Российские рестораторы начали заменять зарубежный крепкий алкоголь и вина отечественными 14:49
Роуэн Аткинсон считает, что в свободном обществе должно быть дозволено шутить обо всем 14:07
NurPhoto/Getty Images
ВОЗ не сочла вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией 13:32
Партия Макрона предложила прописать право на аборт в конституции Франции 12:58
Электромобиль Mercedes-Benz установил рекорд, проехав 1200 километров без подзарядки 12:43
«Главклубу» под давлением пришлось отменить выступления Манижи, Anacondaz и «Несчастного случая» 11:58
Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России 11:30
Jim Dyson/Getty Images
Оливия Родриго и Лили Аллен посвятили Верховному суду США песню «Fuck You» 10:33
В США приняли закон о контроле над оборотом оружия после стрельбы в техасской школе Вчера в 21:10
Reuters: США и страны G7 могут ввести эмбарго на российское золото Вчера в 20:20
Египтянин подал заявление в полицию на девушку из Tinder, которая отказалась оплатить счет пополам Вчера в 19:49
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Военные контракты для выпускников, отмена концертов в «Главклубе» и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 18:21

Депутаты предложили разрешить российской армии заключать контракт на службу с выпускниками школ. Документ уже прошел первое чтение.

Великобритания, США, Канада и Япония запретят импорт российского золота. По словам Бориса Джонсона, это напрямую ударит по российским олигархам и «военной машине Путина».

«Главклуб» под давлением властей отменил выступления Манижи, Anacondaz и «Несчастного случая». Организаторам концертной площадки звонили несколько недель, а потом прислали уведомления о внеплановых проверках.

Россия «находится в нескольких часах от дефолта», сообщает Bloomberg. В ночь на понедельник истекает льготный период для выплаты около 100 млн долларов просроченных платежей по гособлигациям.

Партия Эммануэля Макрона предложила закрепить право женщин на аборт в конституции Франции, чтобы избежать ситуации как в США. «Права женщин — это всегда хрупкие права, которые постоянно ставятся под сомнение», — заявила глава «Возрождения» Орор Берже.

Комитет ВОЗ не счел вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. При этом эксперты отметили, что многие аспекты нынешней вспышки необычны, и призвали к интенсивному реагированию для контроля за распространением болезни.

Из российских ресторанов начал пропадать зарубежный крепкий алкоголь и вина, рассказали «Известиям» представители бизнеса. Напитки заменяют отечественными и альтернативными иностранными, поставки которых в Россию продолжаются.

Роуэн Аткинсон считает, что в нормальном свободном обществе должно быть дозволено шутить обо всем. «У каждой шутки есть жертва. В этом и есть смысл шутки — высмеять кого‑то или что‑то, заставить выглядеть какую‑либо идею нелепо», — сказал актер.

15 июля рэпер J-Hope из BTS выпустит сольный альбом «Jack in the Box», скоро будет опубликован первый сингл оттуда. На прошлой неделе группа сделала паузу в совместном творчестве, чтобы поработать над индивидуальными проектами.

Пол Маккартни спел дуэтом с виртуальным Джоном Ленноном на музыкальном фестивале Glastonbury. Они исполнили «I’ve Got a Feeling» 1970 года.

Еще одно яркое выступление на Glastonbury — Оливия Родриго и Лили Аллен исполнили песню «Fuck You». Она посвящена Верховному суду США, отменившему федеральное право на аборты.

«Пошлая Молли» и Молодой Платон выпустили совместный трек «Школьник». В начале песни Кирилл Бледный уточняет, что «это история о девственнике».

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