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Психологов в свердловских колониях обучили гипнозу для работы с заключенными при бунтах и голодовках

Семён Гудошников
Сегодня в 18:16

Психологов учреждений ГУФСИН России по Свердловской области обучили техникам введения людей в гипноз и транс. Об этом говорится в паблике ведомства во «ВКонтакте». Трансовые техники помогут сотрудникам исправительных учреждений в работе с заключенными, которые объявляют голодовки и устраивают бунты.

Психологи ФСИН разбирали схемы и техники, а затем отрабатывали навыки в течение нескольких дней. Руководил процессом член Ассоциации специалистов в области клинического гипноза, майор внутренней службы Алексей Андреев. Некоторые ФСИНовцы испытали действие транса на себе и прошли сеансы личной психотерапии.

Особое внимание было уделено применению трансовых техник в экстренных ситуациях, когда заключенные устраивают голодовки, бунты, проявляют другое нежелательное поведение. Обучение будет продолжено в формате чата профессиональной поддержки.

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