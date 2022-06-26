«Пошлая Молли» и Молодой Платон записали песню «Школьник»

«Это история о девственнике», — говорит Кирилл Бледный в самом начале песни. Правда, потом оговаривается, что петь они будут о школьнике, «которому еще предстоит познать все тонкости любви».

«Пошлая Молли» и Молодой Платон выпустили совместный трек «Школьник». Послушать его можно здесь .

Это не первый совместный сингл «Пошлой Молли». До этого группа выпустила «Дом Периньон» и «Чупа Чупс» с Элджеем и «Из ладони в ладонь» с Яниксом.

Молодой Платон, 16-летний рэпер из Москвы, уже имеет свой первый большой альбом «Son of trap». В гостях — Big Baby Tape, The Limba, Blago White, Alizade и другие артисты.