Bloomberg: Россия находится в нескольких часах от дефолта

Россия «находится в нескольких часах от дефолта» по внешнему долгу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на условия, прописанные в долговых обязательствах.

В ночь на понедельник истекает льготный период для выплаты около 100 млн долларов просроченных платежей по гособлигациям. Если инвесторы не получат деньги, в понедельник произойдет «событие дефолта», пишет агентство.

Российские власти не станут объявлять о дефолте официально, но «факт невыполнения обязательств» будет зафиксирован. Как отмечает Bloomberg, это будет первый дефолт страны по внешнему долгу с 1918 года.

В апреле США запретили России выплаты по госдолгу в долларах с американских счетов, не продлив лицензию. После этого британский Citibank отказался исполнять функции платежного агентства по долларовым выпускам России. Минфин передал эти функции Национальному расчетному депозитарию.

В конце мая министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия продолжает платить по внешнему госдолгу, чтобы сохранить имидж надежного заемщика. Он отметил, что страна начнет платить по внешним долгам в рублях с конвертацией в валюту.