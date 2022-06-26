J-Hope из BTS анонсировал сольный альбом «Jack in the Box». Он выйдет в следующем месяце

15 июля рэпер J-Hope из кей-поп-группы BTS выпустит свой сольный альбом «Jack in the Box». 1 июля он опубликует сингл оттуда, передает Variety.

В анонсе говорится, что в этой пластинке исполнитель озвучит свое стремление сломать стереотипы и расти дальше, — это «собственная музыкальная индивидуальность и видение J-Hope как артиста».

J-Hope считает правильным то, что участники BTS уйдут в сольные проекты. »«Я думаю, нам следует провести некоторое время порознь, чтобы научиться снова быть одним целым», — сказал артист и выразил надежду, что таким образом группа станет сильнее.

«Proof» стал шестым альбомом BTS, дебютировавшим на вершине чарта Billboard 200. В это же время коллектив объявил о перерыве в совместном творчестве, который нужен им для реализации своих индивидуальностей.

После того как об этом стало известно общественности, акции музыкального агентства Hybe, которое управляет BTS, подешевели до исторического минимума. Корейская ассоциация певцов посоветовала группе не прекращать писать песни, опасаясь возможных последствий, с которыми столкнется индустрия кей-попа после их временного ухода.