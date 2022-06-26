Роуэн Аткинсон считает, что в свободном обществе должно быть дозволено шутить обо всем

Актер Роуэн Аткинсон, известный по ролям мистера Бина и Эдмунда Блэкэддера, выступил против избирательного юмора. Своими мыслями он поделился в интервью с The Irish Times, приуроченному к выходу комедийного сериала «Человек против пчелы» на Netflix.

По мнению Аткинсона, задача комедии заключается в том, чтобы обидеть или иметь возможность обидеть кого‑либо, и этого нельзя потерять. «У каждой шутки есть жертва. В этом и есть смысл шутки — высмеять кого‑то или что‑то, заставить выглядеть какую‑либо идею нелепо», — сказал он.

При этом Аткинсон подчеркнул, что шутить нужно осторожно, и объяснил, как именно. «Бывают чрезвычайно самодовольные, высокомерные, агрессивные, люди не из высшего общества. Они не сидят в палатах парламента и не руководят монархиями. Их полно и в тех слоях общества, которые ниже других, и такие люди заслуживают быть проученными. В нормальном свободном обществе вам должно быть позволено шутить абсолютно обо всем», — уверен он.

Газета отмечает, что в прошлом Аткинсон выступал против британского законопроекта о религиозной ненависти, чтобы комиков не ограничивали в возможности критиковать религию, и считал нужным убрать из закона об общественном порядке понятия оскорбления.

24 июня вышла первая часть «Человека против пчелы». Шоу рассказывает о непутевом отце Треворе, который присматривает за роскошным особняком. Но не все так просто: он вступает в схватку с изворотливой пчелой, которая никак не может оставить его в покое.