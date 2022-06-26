ВОЗ не сочла вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией

Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не счел вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение (ЧСЗМЗ). Об этом говорится на сайте организации.

«Хотя некоторые члены выразили разные мнения, комитет на основе консенсуса решил сообщить генеральному директору ВОЗ, что на данном этапе вспышка не должна представлять собой ЧСЗМЗ», — сказано в сообщении.

При этом эксперты ВОЗ признали «чрезвычайный характер» вспышки и призвали к интенсивному реагированию для контроля за распространением болезни. Они также отметили, что многие аспекты нынешней вспышки необычны. К примеру, случаи заболевания фиксируются в странах, где раньше этот вид оспы не регистрировался, а подавляющее число случаев передачи вируса приходится на мужчин-геев и бисексуалов.

ЧСЗМЗ — наивысший уровень опасности в области здравоохранения, предусмотренный в Международных медико-санитарных правилах 2005 года. ВОЗ объявляла его в начале пандемии коронавируса.

Через несколько недель комитет ВОЗ вновь проанализирует ситуацию с распространением оспы обезьян. Не исключено, что за этот период могут произойти изменения и рекомендации будут пересмотрены.

О нынешней вспышке оспы обезьян стало известно в мае 2022 года. В настоящее время случаи болезни зафиксированы в 47 странах, с начала мая выявлено более 3000 случаев заражения, отметили в ВОЗ.