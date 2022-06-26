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Партия Макрона предложила прописать право на аборт в Конституции Франции

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:58

В Конституции Франции должно быть закреплено право женщин на аборт, чтобы не повторить американского сценария. Об этом заявила председатель фракции социал-либеральной партии «Возрождение» в Национальном собрании Орор Берже во время эфира радио France Inter.

По ее словам, «права женщин — это всегда хрупкие права, которые постоянно ставятся под сомнение». Законопроект обеспечит граждан правом на добровольное прерывание беременности, против которого активно выступает «Национальное объединение» Марин Ле Пен, добавила она.

По мнению Берже, с этим вопросом не стоит рисковать, а потому норму следует «начертать на граните» Основного закона Франции. Французский премьер Элизабет Борн пообещала решительную поддержку инициативе, а фракция «Неподчинившейся Франции» Матильды Пано хочет выступить с собственным законопроектом по этому вопросу вместе с «Новым народным экологическим и социальным союзом».

Решение Верховного суда США об отмене постановления о праве на аборт политик назвала «катастрофическим для женщин в мире, ведь каждые девять минут умирает одна женщина из‑за того, что аборт был сделан плохо, небезопасным способом».

Поправки в Конституцию Франции могут вноситься по инициативе президента или парламента республики. Тогда проводится референдум или голосование обеих палат парламента.

24 июня Верховный суд США отменил постановление 1973 года, согласно которому федеральные власти страны гарантируют право на аборт. Теперь вырабатывать нормы о праве на аборт нужно будет на уровне отдельных штатов. В некоторых из них, где у власти находятся республиканцы, ранее уже пытались значительно ужесточить данные нормы. Генпрокурор штата Миссури подписал закон о запрете абортов уже через несколько минут после решения судей.

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