Электромобиль Mercedes-Benz установил рекорд, проехав 1200 километров без подзарядки

Электромобиль Mercedes-Benz Vision EQXX преодолел 750 миль (1200 километров) на одной зарядке между Германией и Великобританией. Это рекордное расстояние, пишет Electrek со ссылкой на заявление автопроизводителя.

Путь занял 14,5 часов при средней скорости 83 километров в час. На некоторых участках электрокар разгонялся до 140 километров в час. В компании отметили, что в течение восьми часов поездки в автомобиле работал кондиционер.

Предыдущий рекорд также принадлежал Mercedes-Benz Vision EQXX. В апреле электрокар на одной зарядке проехал 1000 километров из немецкого Штутгарта во французский Кассис.

Начинать массовое производство Mercedes-Benz Vision EQXX компания не намерена, автомобиль будет использоваться для тестирования новых технологий.

Из доступных на рынке электромобилей дальше всего на одном зарядке может проехать Lucid Air — 830 километров. Для сравнения Tesla Model S способна преодолевать 650 километров.