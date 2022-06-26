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Оливия Родриго и Лили Аллен посвятили Верховному суду США песню «Fuck You»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:33

Оливия Родриго пригласила Лили Аллен на сцену фестиваля Glastonbury, чтобы вместе исполнить песню «Fuck You». Певицы адресовали свое выступление Верховному суду США, припомнив ему недавнюю отмену постановления о праве на аборт.

«Я опустошена, я в ужасе, так много женщин и так много девочек умрут из‑за этого. Я хотела посвятить эту песню пятерым членам Верховного суда, которые показали нам, что им на самом деле насрать на свободу», — сказала Родриго, а слова ее зрители встретили аплодисментами.

После этого Родриго перечислила имена судей, принявших это решение, и сказала, что ненавидит их.

Родриго не единственная, кто выступила против решения Верховного суда США на фестивале. Новость об этом вызвала резонанс в американском обществе, за последний день десятки артистов высказались против этого. Певица Лиззо уже запланировала «особый» тур, деньги с которого (около миллиона долларов) отправятся организациям, обеспечивающим безопасное проведение абортов.

24 июня Верховный суд США отменил постановление 1973 года, согласно которому федеральные власти страны гарантируют право на аборт. Теперь вырабатывать нормы о праве на аборт нужно будет на уровне отдельных штатов. В некоторых из них, где у власти находятся республиканцы, ранее уже пытались значительно ужесточить данные нормы. Генпрокурор штата Миссури подписал закон о запрете абортов уже через несколько минут после решения судей.

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