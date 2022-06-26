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В Госдуме предложили принимать желающих на контрактную службу сразу после школы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 8:58

Российской армии могут разрешить заключать контракт на службу с выпускниками школ. Такое предложение внес председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов из «Единой России».

Сейчас для поступления на контрактную службу нужно отслужить на срочной три месяца.

Картаполов этими изменениями дополнил другой законопроект, который уже приняли в первом чтении. Законопроект рассмотрят во втором чтении 28 июня.

Глава комитета также считает нужным прописать в документе запрет на отправку на вооруженные конфликты контрактников — солдат, матросов, сержантов и старшин, — отслуживших менее четырех месяцев и не закончивших подготовку по военно-учетным специальностям.

Русская служба BBC сообщает, что в начале июня Картаполов предлагал разрешить отправлять в боевые действия после одного месяца службы по контракту, но эта версия поправок «почти сразу исчезла с сайта Госдумы».

Ранее российские власти по отменили возрастной предел при заключении первого контракта о прохождении военной службы. Авторами инициативы выступили два единоросса.

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