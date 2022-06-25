В США приняли закон о контроле над оборотом оружия после стрельбы в техасской школе

Президент США Джо Байден подписал законопроект, подразумевающий усиление контроля федеральными органами власти над оборотом оружия. Об этом пишет Reuters.

Этот закон называют самым важным за последние 30 лет. Контроль над оружием уже давно является спорной проблемой в США, раз за разом попытки установить новые меры контроля терпели неудачи.

Документ позволяет властям штатов не допустить попадание оружия в руки гражданам, которые представляет опасность для себя и окружающих, а также запрещает его продажу тем, кто был осужден за домашнее насилие.

Будет ужесточена проверка биографии покупателей в возрасте до 21 года, а приобретение и контрабанда стрелкового оружия с участием подставных лиц станет федеральным преступлением. Обязательной будет регистрация продавцов оружия в федеральном реестре.

При этом продажа штурмовых винтовок и магазинов большой емкости по-прежнему не запрещена.

«Закон включает в себя несколько решительных шагов по спасению жизней не только от ужасных массовых расстрелов, но и от ежедневных преступлений с применением оружия, самоубийств и трагических несчастных случаев», — заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время дебатов по этому вопросу.

Активное обсуждение необходимости введения такого закона началось после трагедии в школе в штате Техас, которая произошла в конце мая. Подросток устроил стрельбу, в результате которой погибли не менее 15 человек.