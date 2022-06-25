Египтянин подал заявление в полицию на девушку из Tinder, которая отказалась оплатить счет пополам

В Москве египтянин написал заявление в полицию на девушку из Tinder. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Мужчину зовут Мостафа. В приложении для знакомств он начал общаться с девушкой Миланой, а спустя некоторое время они пошли на свидание в ресторан на Садово-Спасской улице. Он надеялся разделить счет пополам, но Милана ушла из заведения еще до того, как они успели это обсудить.

Мостафа не ожидал такого шага от русской девушки. Он прекратил общение с ней и написал заявление в полицию.

В чем именно и по какой статье он обвиняет Милану в своем заявлении, и как развиваются разбирательства, неизвестно.