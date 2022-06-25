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Власти Сербии ищут альтернативу российской нефти

Виктория Шанина
Сегодня в 17:54

Власти Сербии рассматривают возможности заменить российскую нефть перед предстоящим осенне-зимнем периодом. Об этом заявил президент страны Александр Вучич в видеообращении к жителям, пишет Blic.

«По мере того, как война в Украине набирает обороты, ситуация в мире становится все более и более сложной, особенно с учетом того факта, что российские вооруженные силы находятся на подъеме и активнее наступают», — заявил Вучич.

Поиск альтернативы российской нефти связан с тем, что в ноябре 2020 года Сербия не сможет ее импортировать из‑за санкций. Сейчас поставки в страну идут через компанию NIS, доли в которой принадлежат россиянам, сказал президент Сербии. В ближайшее время придется найти новые пути транспортировки.

«Некоторые производители говорят, что не будут сотрудничать с компаниями, где россияне являются мажоритарными собственниками, такими как NIS», — добавил Александр Вучич.

По его словам, сербские власти делают все возможное для обеспечения энергобезопасности. Что касается газа, его уже обеспечил российский «Газпром».

После начала российской «военной спецоперации» на Украине Александр Вучич публично выступал против санкций в отношении России.

В мае лидеры Евросоюза согласовали шестой пакет антироссийских санкций. Он, в частности, предполагает частичный запрет импорта нефти из России.

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